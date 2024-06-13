شرط وحيد لرحيل كهربا عن صفوف الأهلي

بات محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي أعتاب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إدارة النادي الاهلي لا تمانع رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، وأليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن بشرط.

وتابع: “الاهلي سيوافق على رحيل محمود عبد المنعم كهربا، في حال التعاقد مع رأس حربة جديد، كما أن الإدارة ترحب أيضًا بالاستغناء عن ديانج في حال وصول عرض جيد له وللنادي”.



ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها غدًا الجمعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد فاركو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد حرس الحدود.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد33 نقطة.