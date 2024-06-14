الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الناصر زيدان يوجه رسالة قوية لـ محمد عبد الوهاب عضو إدارة الأهلي السابق

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الاعلامي عبد الناصر زيدان رسالة قوية لـ محمد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الأهلي السابق، وذلك على أعقاب تصريحاته التليفزيونية بالأمس.

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وكان محمد عبدالوهاب قد أثار جدلا كبيرا في الشارع الرياضي بعد تصريحاته بشأن سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي وإضعاف المنافسين.
تابع زيدان:" كان لابد من الحاج محمد عدم الحديث عن سياسة النادي الأهلي في فترة تواجده داخل مجلس ادارة القلعة الحمراء.


اضاف عبد الناصر:" كان يتوجب على مستضيف الحاج محمد عبد الوهاب، ان ينصحه بعدم الحديث في تلك الامور، والتي يتصيد من خلالها السوشيال ميديا اي اخطاء من الممكن ان تتسبب في فتنة جديدة.


و اختتم زيدان تصريحاته:" تصريحات عضو مجلس ادارة الأهلي السابق، لا تدينه في اي شئ، هي سياسة متبعة في التعاقدات يقوم بها كافة فرق العالم

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