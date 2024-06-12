بيراميدز يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة رمضان صبحي

تابعت إدارة نادي بيراميدز في الفترة الماضية التصريحات غير المسئولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي.

من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل يومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهو المسئول الأول في المنظمة المصرية والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة.

ومن جهته، وإذْ يؤكد النادي على احترامه الكامل للمبادئ والقواعد المقررة دولياً في شأن مكافحة المنشطات وأخصها الالتزام بالسرية واستمراره في الامتثال لها بغض الظر عن تصرفات الآخرين، إلا أنّه يحذر في ذات الوقت من تداول أخبار ومعلومات غير مدروسة وغير صحيحة تتعلق بقضية حساسة ما زالت قيد التحقيق.

كما يؤكد النادي هو ولاعبه رمضان صبحي وممثليهما القانونيين على احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع، والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسئولة.