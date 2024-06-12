عاجل
بعد هجوم حوثي.. سفينة تجارية تغرق في البحر الأحمر قيادي بحماس: المقترح الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار ثم استئناف الحرب
الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بدور الـ٣٢ لكأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مواعيد مواجهات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر فيما يخص لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز.

txt

الأهلي يُعلن موعد اختبارات الناشئين بمحافظتي أسيوط وبني سويف

وجاءت مواعيد المواجهات على النحو التالي ..
بيراميدز  أمام النصر القاهري على ملعب الدفاع الجوي ١٥ يوليو .
الزمالك أمام بروكسي ١٨ يوليو على ستاد القاهرة. 
الأهلي في مواجهة الألومونيوم  ١٩ يوليو على ستاد القاهرة. 

على صعيد آخر ، أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تعليق تنفيذ العقوبة الصادرة خلال وقت سابق في حق محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز على خلفية اللجوء للقضاء في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

ومن المقرر أن يتم تعليق تنفيذ العقوبة لحين الفصل في التظلم الذي قام به الشيبي خلال الساعات الماضية.

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق: الإصابات عرقلت مسيرة ناصر ماهر مع الأحمر
الجريدة الورقية