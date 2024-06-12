اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بدور الـ٣٢ لكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مواعيد مواجهات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر فيما يخص لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وجاءت مواعيد المواجهات على النحو التالي ..

بيراميدز أمام النصر القاهري على ملعب الدفاع الجوي ١٥ يوليو .

الزمالك أمام بروكسي ١٨ يوليو على ستاد القاهرة.

الأهلي في مواجهة الألومونيوم ١٩ يوليو على ستاد القاهرة.

على صعيد آخر ، أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تعليق تنفيذ العقوبة الصادرة خلال وقت سابق في حق محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز على خلفية اللجوء للقضاء في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

ومن المقرر أن يتم تعليق تنفيذ العقوبة لحين الفصل في التظلم الذي قام به الشيبي خلال الساعات الماضية.