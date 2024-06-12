عاجل
حزب الله يعلن مقتل القيادي البارز أبو طالب حركة حماس تنعي شهداء جنين
الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يرد على شكوى نادي النجوم لإتحاد الكرة

محمود صابر
محمود صابر

رد مصدر بنادي بيراميدز على الشكوى التي تقدم بها نادي النجوم والمتعلقة بمطالب مالية في صفقة انتقال محمود صابر إلى نادي بيراميدز.

txt

طبقاً للوائح والقوانين .. النجوم يطالب إتحاد الكرة بإلزام بيراميدز بدفع مستحقاته المالية

أوضح المصدر أن القرار الذي يتحدث عنه نادي النجوم هو قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمتعلق بالقضية، مشددا على أنه تم الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد.

شدد على أن نادي بيراميدز في انتظار صدور قرار لجنة الاستئناف في الأمر، وبعد صدوره، من الوارد أن  يكون هناك تصعيد آخر للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" في هذا الشأن وبالتالي ليس هناك أي قرار نهائي في القضية.

أوضح أن فكرة مطالبة منع نادي من المشاركة في البطولات القارية متعلق بقرارات نهائية وقاطعة في القضايا المتداولة قبل يوم 31 مارس 2024، وليس حكم أول درجة مستأنف ضده وما يزال منظورا، في درجات التقاضي المختلفة.

الجريدة الورقية