كريم بنزيما يطالب إدارة الاتحاد بضم كوندي

طلب النجم الفرنسي كريم بنزيما من إدارة نادي الاتحاد السعودي ضم النجم الفرنسي كوندي لاعب فريق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن كريم بنزيما هو من طالب إدارة ‎الاتحاد بالتعاقد مع كوندي لاعب برشلونة، وذلك لما يمتلكه اللاعب من قدرات جيدة ستجعله يشكل إضافة قوية للفريق.

وذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد مستعدة لصرف مبلغ ضخم وستبذل مجهود كبير في المفاوضات للتعاقد مع اللاعب، أملا في حسم الصفقة خلال الميركاتو الجاري.

الاتحاد يبقي على بنزيما وكانتي وفابينيو

وكانت أنباء قد ترددت حول نية نادي الاتحاد التخلي عن جميع اللاعبين الأجانب هذا الصيف بخلاف الثلاثي كريم بنزيما و نجولو كانتي و فابينيو وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادا للموسم الجديد.