الأربعاء 12 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم بنزيما يطالب إدارة الاتحاد بضم كوندي

كوندي لاعب برشلونة
كوندي لاعب برشلونة

طلب النجم الفرنسي كريم بنزيما من إدارة نادي الاتحاد السعودي ضم النجم الفرنسي كوندي لاعب فريق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن كريم بنزيما هو من طالب إدارة ‎الاتحاد بالتعاقد مع كوندي لاعب برشلونة، وذلك لما يمتلكه اللاعب من قدرات جيدة ستجعله يشكل إضافة قوية للفريق.

وذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد مستعدة لصرف مبلغ ضخم وستبذل مجهود كبير في المفاوضات للتعاقد مع اللاعب، أملا في حسم الصفقة خلال الميركاتو الجاري.

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وكانت أنباء قد ترددت حول نية نادي الاتحاد التخلي عن جميع اللاعبين الأجانب هذا الصيف بخلاف الثلاثي كريم بنزيما و نجولو كانتي و فابينيو وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادا للموسم الجديد.

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