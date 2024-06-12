اجتماع فريق المبادرة القومية بجامعة جنوب الوادي

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لفريق عمل المبادرة القومية “ تحالف وتنمية” بجامعة جنوب الوادي .

حضر الاجتماع، الدكتور حسين عبد الباسط منسق المبادرة بالجامعة والدكتورة كريمة رمضان بكلية التربية النوعية والدكتورة منى شحات نائب مدير مركز ضمان الجودة، وشوقي أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة وفريق العمل اهمية المبادرة القومية “ تحالف وتنمية” وتنفيذ خطط التحالف الاقليمي للجامعات والمؤسسات الصناعية والانتاجية حيث يساهم هذا التحالف في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع ويساهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي.

واستعرض رئيس الجامعة ابرز الجهود المبذولة من الجامعة خلال الفترة الماضية في اطار المبادرة حيث تم الاعداد لأنشاء جامعة جنوب الوادي التكنولوجية والتي تتضمن العديد من التخصصات التي تناسب سوق العمل كما تعمل الجامعة دائما على الاعداد للبرامج التي تساهم في تنمية المهارات وتلبي احتياجات المجتمع من العمالة الماهرة المدربة.

واستمع رئيس الجامعة مقترحات فريق العمل باستحداث عدد من البرامج الجديدة التي تلبي احتياجات الإقليم من التخصصات المطلوبة لسوق العمل وذلك ضمن متطلبات اعداد استراتيجية الوطنية لاحتياجات الأقاليم من البرامج والكليات المطلوبة والتخصصات البينية الجديدة .

ووجه باعداد ملف متكامل بتلك البرامج والتخصصات البينية من خلال التواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه المبادرة.

اجتماع اللجنة التنسيقية:

وفي سياق متصل ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الذى عقدته اللجنة التنسيقية للتخطيط الاستثماري لجامعة جنوب الوادي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التخطيط الاستثمارى يعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجامعة لتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه اللجنة، تمثل جسراً يربط بين الطموحات الأكاديمية والإدارية للجامعة وبين الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة ودورها الريادي في المجتمع.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه تم تقسيم محاور الدراسة الاستثمارية إلي خمس محاور رئيسه تضم مجمع البنوك ومجمع الخدمات الطلابيه ومجمع السكن الطلابي المتميز ومجمع التعليم الدولي ومجمع الخدمات الطبية .