محمد الطويلة: طلبنا منع بيراميدز من المشاركات الإفريقية

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه يستحق الحصول على مبلغ 9 مليون و 680 ألف بالإضافة إلى 3 ملايين بونص أهداف وحوافز من صفقة محمود صابر، وتتضاعف بسبب التأخير منذ 3 مواسم تقريبًا.

وتابع الطويلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بيراميدز في وقت سابق أقر بالمديونية وأكد على السداد في وقت محدد وهذا لم يحدث".

وأضاف محمد الطويلة: "أتمنى من إدارة نادي بيراميدز في الإمارات بتسديد مستحقاتنا المالية، ولذلك كان علينا طلب منع النادي من المشاركات الإفريقية".

وقال: "طلبنا جاء استنادًا على لوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، بعدم مشاركة أي نادي في البطولات عليه مديونية وبالتالي لن يتم منحه الرخصة للمشاركة".

واستطرد الطويلة: "لدينا مستحقات أيضًا لدى نادي الإسماعيلي ومطالب بدفع 70 مليون جنيه بسبب الفوائد، وأطالب اتحاد الكرة بعدم مجاملة الأندية خاصةً أنها أحكام نهائية والتأخير يضرهم".

وأوضح: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي الأسبق عند توقيع الغرامة على النادي بسبب إبراهيم حسن لاعب الفريق، قام بصرف شيك من جيبه الشخصي لتسديد الغرامة لنادي النجوم، والاسماعيلي أخذ الشيك صرفه لنفسه".