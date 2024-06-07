"دودة الحشد" تهدد محاصيل الذرة الشامية بالأقصر

يكافح مزارعو الأقصر من أجل مواجهة خسائر دودة الحشد الخريفية، التي باتت تهدد محاصيل الذرة الشامية؛ الأمرالذي يخلّف قلة في إنتاجية المحصول وعدم كفاءته بحسب المزارعين.

أحمد السايح، أحد مزارعي الأقصر أكد أن دودة الحشد هي أزمة متكررة لدى المزارع، لكن هذا الموسم أكلت الدودة الذرة، وأصبحنا لا نعرف أي مبيد يقضي عليها تمامًا، مشيرًا إلى أنه قام برش محصوله أربع مرات، ورغم ذلك لايجدي نفعًا.

آثار دودة الحشد على الذرة في الأقصر

ولفت السايح إلى أن بعض المزارعين نظرًا لعدم نفع أنواع المبيدات الحشرية، لجأوا إلى استخدام بدرة النمل الملاثيون 10%، وآخرين استخدموا الفلفل الأحمر الحار بعد طحنه، ورشه على المحصول في محاولة للقضاء على دودة الحشد، مشيرًا إلى أن الدودة لم تكتف بالقضاء على الذرة بل تتسبب في تآكل أوراق الذرة والتي نستخدمها كعلف للحيوانات، مؤكدًا أن الدودة لم تقف عند الذرة الشامية، بل امتدت إلى البرسيم الحجازي، معبرًا عن غضبه: " يعني خساير من كل ناحية".

دودة الحشد تأكل أوراق الذرة وتحرم المزارعين من علف المواشي بالأقصر

أما عن توافر المبيدات الحشرية المكافحة لدودة الحشد بالجمعيات الزراعية، أكد أحمد السايح أن المبيدات غير متوفرة بالجمعيات الزراعية، ونضطر لشرائها من محال بيع المبيدات الحشرية الخارجية على حسابنا، لافتًا إلى أن كل محل يبيع بسعر مختلف.

وأشار محمد المهدي، مزارع، إلى عدم توافر مبيدات حشرية مكافحة لدودة الحشد بالجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن المبيدات يقوم بشرائها من المحال التجارية المتخصصة في بيع منتجات الزراعة، وبأسعار مكلفة، مؤكدًا أنه بات أمرًا مكلفًا للغاية لكون عدم قضاء المبيدات على هذه الحشرة والتي تتمادى في تآكل ليس فقط المحصول بل أوراقه أيضا، التي تستخدم في علف المواشي.

وأوضحت المهندسة دعاء مصطفى، مهندسة زراعية، أن دودة الحشد تتسبب في تقليص نسبة الإنتاج للذرة، مالم يتم مكافحتها بشكل دوري وآمن، مؤكدة أن الإصابة تظهر في وجود تآكل في الأوراق، وثقوب في الورق الخارج من البلعوم، كما توجد فضلات الدوده في البلعوم.

وأشارت إلى أنه من الإجراءات الوقائية؛ التبكير في الزراعة لتجنب ارتفاع أعداد الحشرة، كما يفضل التخلص اولا بأول من الحشائش، والحصاد المبكر؛ تجنبًا لزيادة الأضرار.

ولفتت المهندسة دعاء مصطفى إلى أن أفضل المبيدات الحشرية التي تسهم في مكافحة دودة الحشد الخريفية؛ مبيد ايمامكتين بنزوات مع مانع انسلاخ.



وطالب مزارعون مديرية الزراعة بالأقصر بالمساهمة في مساعدتهم لمكافحة هذه الآفة الزراعية، سواء من خلال توفير المبيدات اللازمة لدى الجمعيات الزراعية، أو تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توجيه المزارعين في طريقة التعامل ومكافحة دودة الحشد؛ حتى يحافظون على محاصيلهم من الضياع.

