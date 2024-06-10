كولر يغيب عن جلسة الخطيب ولجنة التخطيط.. اعرف السبب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط خلال الساعات القليلة الماضية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع لم يشهد حضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث تم مناقشة بعض الملفات الخاصة مع لجنة التخطيط".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع بين الخطيب وكولر سوف يتم غدًا الإثنين، وسوف يتم مناقشة خلاله ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف الفريق، بالموسم المقبل".