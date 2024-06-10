الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يغيب عن جلسة الخطيب ولجنة التخطيط.. اعرف السبب

كولر
كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط خلال الساعات القليلة الماضية.

إقرأ أيضًا..

txt

شبانة: الأهلي "خايف" من كولر في هذا الشأن

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع لم يشهد حضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث تم مناقشة بعض الملفات الخاصة مع لجنة التخطيط".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع بين الخطيب وكولر سوف يتم غدًا الإثنين، وسوف يتم مناقشة خلاله ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف الفريق، بالموسم المقبل".

مواد متعلقة

الهلال السوداني يُلبي دعوة الأهلي على مائدة إفطار بتواجد الخطيب

محمد شكري يوقع مع الأهلي 5 مواسم

سميرة‭ ‬عبدالعزيز: ‬يهدف‭ ‬لتقديم‭ ‬رسالة

قضية الاحتكار

مصر‭ ‬ومنظمة‭‬‮ «‬الفاو‮» ‬‭‬تحاربان‭ ‬الفقر‭ ‬والجوع

‮«‬محامى‭ ‬الممولين‮» ‬‭‬محبوس‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬عامًا

التصدير‭ ‬يقود‭ ‬صمود‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أمام‭ ‬التحديات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية

شهر‭ ‬الصوم‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البذخ‭ ‬وضرورة‭ ‬التقشف
الجريدة الورقية