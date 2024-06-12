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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

نقل رئيس لجنة ومراقب أول بالثانوية العامة بالفيوم بعد تبديل أوراق الإحصاء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة-ارشيفية

شهدت لجمة مدرسة عزة زيدان الثانوية بمحافظة الفيوم، حدوث خطأ من قبل المراقبين بقيامهم بتوزيع أوراق الأسئلة المخصصة لطلاب اللغات على طلاب العربي فى مادة الاحصاء، وكذلك قيامهم بتوزيع الأوراق المخصصة لطلاب العربي علي طلاب اللغات، وبعد قيام الطلاب بإبلاغهم بالخطأ تم تداركه وإعادة توزيع الاوراق ومنح الطلاب وقت إضافي تعويضا لهم عما حدث.

تعويض الطلاب بوقت اضافى

وقالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن ما حدث هو قيام المراقبين بتبديل الورق وتوزيع ورق طلاب اللغات على طلاب العربي والعكس، وهو ما أحدث عجز وتم تجميع الأوراق من الطلاب والاستعانة بمركز التوزيع لتدارك العجز وتم تعويض الطلاب بوقت إضافي يضاهي الوقت الذي إستغرقه هذا الخطأ.

أضافت وكيل الوزارة، أنها قامت بإبلاغ غرفة العمليات بالوزارة وتم إتخاذ قرار فوري بإستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الاول وإستبدالهم بآخرين، مؤكدة أنها تتابع لحظة بلحظة ولن تسمح ابدا بمثل هذه الأخطاء خاصة أن كل المواد القادمة تضاف للمجموع ولا يمكن أن يتم التعاون بأي شكل في حقوق الطلاب ويتم العمل بكل الجهد لتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر .

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