إيقافه إجباري.. رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي (فيديو)

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز "إجباري" لحين إتمام التحقيقات في أزمة المنشطات.

لا يمكن لأي رياضي صدر ضده قرار بالإيقاف أن يشارك في أي حدث رياضي

وأضاف "خميس"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، لا يمكن لأي لاعب أو رياضي صدر ضده قرار بالإيقاف عن اللعب أن يشارك في أي حدث رياضي.

وتابع : "بمجرد أن تصدر العقوبة يتم عرضها على الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي، مشددًا على أن مصانع عبوات حفظ العينات الخاصة باللاعبين في سويسرا وغير مصرح بفتحها إلا لدى معامل المنظمة.

وأشار إلى أن اللاعب رمضان صبحي خضع لجلسة استماع، والتي يحق لها الإقرار بعقوبة الإيقاف أو العفو، وهناك أيضاً شيء اسمه "وقف اختياري" وهنا يمكن للرياضي اختيار استمراره في اللعب لحين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا أن وقف رمضان صبحي اجباري لحين اتمام التحقيقات

وكان الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، انتقد محامي رمضان صبحي نجم بيراميدز بعدما اتهم المنظمة بالقيام بتصرفات "مهزلة" حول تورط موكله في أزمة المنشطات.



رد حازم خميس في تصريحات تلفزيونية: محامي رمضان صبحي طالع يقول عايزين نوقف المهزلة اللي بتحصله من المنشطات، أنت بتقول ايه ؟ الكلام ده يضر اللاعب ومصر.



وتابع: أنا متعاطف مع جميع اللاعبين المصريين فما بالك بنجم شاب زي رمضان صبحي.

وحول نتيجة عينة اللاعب " رمضان صبحي " لاعب نادي بيراميدز قال: " هناك الكثير من "يفتي" في هذا الأمر ، لكن الحقيقة غير ذلك.

وتابع: في شهر أغسطس الماضي أُخذت عينة من رمضان صبحي ، و عندما أُرسلت لمعمل برشلونة وجدوا أنها - غير آدمية - فطلبوا تفسير لهذا الأمر.

وكانت المنظمة اخطرت نادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي عن اللعب بعدما جاءت عينته فاسدة، وأصبح اللاعب مهددا للايقاف لمدة طويلة قد تصل إلى 4 سنوات.