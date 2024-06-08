السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام عبدالعال مديراً فنياً لأسوان

حسام عبد العال
حسام عبد العال

نجح مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعى صالح، في التعاقد مع حسام عبد العال المدير الفني السابق لغزل المحلة لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدورى المحترفين .

ويسعى مسئولو أسوان لبناء فريق قوى بقيادة فنية محترفة من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد في ظل المنافسة القوية المتوقعة في الموسم المقبل نظرا لتواجد اكثر من نادى على مستوى قوى مثل لافيينا ووادى دجلة بالإضافة للأندية الهابطة من الدورى الممتاز والأندية التي صعدت من دورى القسم الثانى ب .

وكان مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعى صالح، قد قرر إقالة هشام زكريا المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج في المجموعة التي ينافس فيها أبناء الجنوب من أجل البقاء بدورى المحترفين .

وفشل هشام زكريا مع أسوان منذ قدومه في المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والبقاء بالمحترفين ، بالإضافة إلى خسارته العديد من النقاط السهلة في المرحلة الثانية للمسابقة وتعقد موقف الفريق بعد فوز دكرنس على النجوم برباعية مقابل للاشئ بالأمس أيضا ووصوله للنقطة 28 بفارق نقطة وحيدة عن أسوان 

وقرر مجلس إدارة أسوان تصعيد تامر أبو جبل المدرب العام للفريق لتولى القيادة الفنية حتى نهاية الموسم ، مع عمل تقييم شامل للاعبين بعد النتائج المخيبة للآمال وللجماهير خلال الموسم الحالي .

وطبقا للوائح اتحاد الكرة يستمر أصحاب المراكز من الأول حتى الرابع بدورى المحترفين في الموسم المقبل ، بينما يهبط أصحاب المراكز من الخامس وحتى العاشر لدورى القسم الثانى ب . 

 

 

 

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الجريدة الورقية