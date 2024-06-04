الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القناة يحسم أولى صفقاته في الانتقالات الصيفية

فريق القناة
فريق القناة

نجح مجلس إدارة القناة في التعاقد مع الفلسطيني أحمد كولاب لاعب نادى اتحاد يونس في صفقة انتقال حر ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدورى المحترفين الموسم المقبل .

ويعد أحمد كولاب أحد لاعبى منتخب فلسطين الأوليمبى ، وشارك مع منتخب فلسطين الأول بكأس أمم أسيا الأخيرة والتي ظهر فيها الفلسطينين بشكل أكثر من رائع نالوا عليه استحسان المتابعين .

يذكر أن تم تجديد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في الموسم المقبل بدورى المحترفين  .

كان العجوز قاد أبناء القناة في الموسم المنقضى، وحقق الفريق المركز العاشر والأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 36نقطة .

وتم تجديد الثقة في كامل افراد الجهاز المعاون و الذي يتكون من:

علاء بدير  - مدير الكرة ، أحمد العجوز - المدير الفني ، أحمد فوزي - المدرب العام ، ميدو آمان- مدرب، سعيد صقر- مدرب ، أحمد الدهراوي - مدرب حراس المرمى، عمر عبد الله - محلل الأداء، محمد صادق- المدير الإداري، سمير عيد – إداري، أسامة  فوزي – إداري، عمر حسن - رئيس الجهاز الطبي، محمود سعيد – طبيب، حسام عثمان - أخصائي تأهيل إصابات ، محمد عبد القادر – مدلك، وليد سلام – مدلك .

ويعرب مجلس إدارة نادي القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكامل أفراد الجهاز الفني ، آملين في تحقيق نتائج مميزة بالموسم المقبل والعودة بالفريق الي مكانه الطبيعي بالدوري الممتاز .

 

 

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الجريدة الورقية