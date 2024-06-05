لافيينا يجدد الثقة في أحمد صلاح

قرر مجلس إدارة نادى لافيينا تجديد الثقة فى أحمد صلاح المدير الفني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدورى المحترفين، مع منحه كافة الصلاحيات فى اختيار الجهاز المعاون له.

جاء القرار بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق للدورى الممتاز.

وخرج فريق لافيينا من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام فريق سموحة بهدف مقابل للاشىء، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر.

أحرز هدف سموحة حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل الفريق السكندرى لدور الـ16 من البطولة.

على جانب آخر، أكد أحمد نبيل مدير الكرة بنادى أبوقير للأسمدة، أن مجلس الادارة برئاسة المهندس عابد عز إلرجال جدد الثقة في محمد عطية المدير الفني للفريق في دورى المحترفين خلال الموسم القادم ، خاصة بعدما نجح " عطية " في تحقيق المفاجاة وقاد الفريق للفوز علي الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

حيث اثبت انه مدير فني كفء وقدم أوراق اعتماده رسميا، والظهور الجيد للفريق طوال مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين بعد ان تولي قياده الفريق خلفاً لايمن المزين المدير الفني السابق للفريق .