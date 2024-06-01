مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط "القاهرة - أسوان" والعكس

يبحث العديد من المواطنين عن قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان، والعكس)، ومواعيد قيامها، حيث تستلزم القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية الحجز المسبق قبل استقلالها.



وفي هذا السياق، ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم السبت:

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرًا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرًا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرًا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرًا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساءً.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساءً.

قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحًا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحًا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحًا.

قطار رقم 160 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرًا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسى) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحًا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساءً.

قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10.

قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحًا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحًا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحًا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرًا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرًا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساءً.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساءً.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساءً.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحًا.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساءً.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحًا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحًا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرًا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحًا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرًا.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.30 صباحًا.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرًا.

قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرًا.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 18.30 مساءً.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 23.20 مساءً

قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.10 مساءً.

قطار رقم 975 الاقصر القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساءً.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرًا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.05 مساءً

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 163 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.00 صباحًا.

قطار رقم 164 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساءً.

قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساءً.

قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحًا.

قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحًا.

قطار رقم 1008 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 صباحًا.

قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1009 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.25 صباحًا.

قطار رقم 157 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.40 مساء.

قطار رقم 158 الإسكندرية الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحًا.

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحًا.

قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان الساعة 5:45.