أعلنت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا في التعاقد مع الصباحي عماد مواليد 2001، لاعب وسط مدافع سموحة والإنتاج الحربي السابق، في صفقة انتقال حر ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدورى المحترفين الموسم المقبل .

وتعد صفقة الصباحي أولى صفقات لافيينا استعدادًا للموسم الجديد، والذي يحاول فيه الفريق التأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وسبق للاعب الانضمام إلى صفوف منتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وتم تصعيده للفريق الأول بسموحه في عهد حسام حسن.

وشارك لافيينا الموسم الماضي في دوري المحترفين، وانهى المسابقة في المركز الرابع بترتيب مجموعة الصعود برصيد 48 نقطة.

قرر مجلس إدارة نادى لافيينا تجديد الثقة فى أحمد صلاح المدير الفني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدورى المحترفين، مع منحه كافة الصلاحيات فى اختيار الجهاز المعاون له.

جاء القرار بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق للدورى الممتاز.

وخرج فريق لافيينا من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام فريق سموحة بهدف مقابل للاشىء، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر.

أحرز هدف سموحة حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل الفريق السكندرى لدور الـ16 من البطولة.