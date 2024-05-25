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الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المئات يتابعون مباراة الاهلى والترجي بالنادى الاوليمبى

متابعة مباراة الاهلى
متابعة مباراة الاهلى والترجي بالاوليمبى

يتابع المئات من أعضاء النادى الاوليمبى مباراة الاهلى والترجى التونسى بنهائى دورى أبطال أفريقيا وذلك عبر الشاشات العملاقة المخصصة لمتابعة المبارايات بحديقة النادى 

وكان مجلس ادارة النادى الاوليمبى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى قد شدد على جميع العاملين بالادارة التنفيذية بالنادى برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل لخدمة لأعضاء النادى خلال متابعة المباراة 

ومن جانبه قال حسن مفيد عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق للوفد “ ان العمل اليوم على قدم وساق حيث ان اعداد المتابعين للمباراة من أعضاء النادى تعدى المتوقع ولكن تم توفير كافة المقاعد والصوت والشاشات بشكل يليق بالاوليمبى ” 

وأضاف مفيد بأن مجلس الادارة لم يتخذ اى قرار بشأن متابعة مبارايات الاهلى او الزمالك لأن أعضاء الاوليمبى يتابعون المباريات بشكل مسئول ولا مجال للعصبية او التشجيع الخارج عن المألوف 

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الجريدة الورقية