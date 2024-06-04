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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الألومنيوم يستعد لمواجهة الأهلي بكأس مصر

فريق الالومنيوم
فريق الالومنيوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم بقيادة هشام عبدالمنعم، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران .

وقام الجهاز الفني بقيادة هشام عبدالمنعم بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

على جانب آخر، تقدم مسئولو نادى الألومنيوم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، على تأجيل مباراة الأهلي بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر، لأجل غير مسمى، دون أسباب واضحة.

وأكد نادي الألومنيوم ، في خطاب احتجاجه عن إعلان التأجيل قبل الموعد المحدد للمباراة بـ 48 ساعة فقط حيث كان مقررا إقامة المباراة الأربعاء المقبل الموافق  29 مايو الجاري على استاد السلام، لموعد لاحق فإنهم يعترضون على هذ الأمر.

وجاء في الخطاب أنه من المعروف، إقامة مباريات الدور 32 من بطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين طبقًا للبند رقم 3 في خطابات اتحاد الكرة بشأن البطولة.

وأكد النادي أن التأجيل يضر بمصلحة النادي والذي أنهى مبارياته يوم 26 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ فالفريق يتدرب ويعسكر استعدادًا لخوض مباراة الأهلي مما كلف النادي مبالغ باهظة.

وأتم النادي بيانه بضرورة تحديد اتحاد الكرة موعد المباراة بشكل واضح وسريع مع تعويض النادي على ما تكبده من مصروفات بسبب قرار غير مبرر بتأجيل اللقاء دون مراعاة لظروف الأندية.

 

 

 

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