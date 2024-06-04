فوز محمود أبو الخير في انتخابات مطوري القاهرة الجديدة

فاز المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس إدارة مجموعة جدير للتطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة أى كابيتال للإستثمار العقاري، بعضوية مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة ، وحظي بالثقة لفترة جديدة تمكنه من استكمال سلسلة النجاحات التى حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية



وأجرت جمعية المطورين ، الإنتخابات السبت الماضي، تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي وبحضور لجنة عليا مشكلة للإشراف على سير العملية الإنتخابية وبمشاركة 23 مرشحا للمنافسة على 11 مقعد تمثل مقاعد مجلس إدارة الجمعية والتى تضم أكثر من 180 شركة من كبار مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

وكان المهندس محمود أبو الخير ، تقدم ببرنامج إنتخابى قوى تضمن إستكمال ما تم بدأه فى مجلس إدارة الجمعية وهو أول مجلس إدارة منتخب تم تأسيسه للجمعية والعمل على زيادة فرص الشركات العقارية أعضاء الجمعية فى الحصول على خدمات مميزة من الإدارات والهيئات كذا العمل على تجهيز بدائل هندسية وحلول للحد من التكاليف والعمل على خلق فرص استثمارية وتكوين شراكات منبثقه من أعضاء الجمعية وتطوير الهيكل الإداري للجمعية لسرعة الإستجابة لطلبات الاعضاء فضلا عن الإهتمام بالجانب التعليمى لأفراد المنظومة من مبيعات وتسويق وإدارة هندسية والعمل على زيادة الجانب الخدمى والإجتماعى لأعضاء الجمعية وزويهم

و المهندس محمود أبو الخير هو رئيس مجلس إدارة مجموعة جدير للتطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة أى كابيتال للإستثمار العقاري

وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهره الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

كما يشغل عضوية شعبة الإستثمار العقارى بالغرفة التجارية المصرية

وعضوية جمعية رجال الأعمال المصريه

وتعد الجمعية هي الأولى من نوعها المختصة بالسوق العقاري وتضم أكبر المطورين للمناقشة وخوض التحديات العقارية وتهدف للارتقاء بالقطاع الأهم بالاقتصاد المصري، وتعد هذه الانتخابات هي الثانية منذ تاريخ إنشاء الجمعية.

وأسهمت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، في حل كثير من الإشكاليات التي واجهها أعضاء الجمعية من رجال الأعمال وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع العقاري وكانت حلقة الوصل بين رجال الأعمال والمسئولين للتغلب علي تحديات القطاع العقاري.

كما أسهمت في إصدار العديد من الروشتات والتوصيات للعملاء ورجال الأعمال معًا، و كان لها دور كبير في إصدار كود البناء الجديد الخاص بالجراجات داخل المشروعات السكنية.