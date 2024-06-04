أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في " عطية " عقب مفأجاة كأس مصر

أكد أحمد نبيل مدير الكرة ينادى أبوقير للأسمدة، أن مجلس الادارة برئاسة المهندس عابد عز إلرجال جدد الثقة في محمد عطية المدير الفني للفريق في دورى المحترفين خلال الموسم القادم ، خاصة بعدما نجح " عطية " في تحقيق المفاجاة وقاد الفريق للفوز علي الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

حيث اثبت انه مدير فني كفء وقدم أوراق اعتماده رسميا، والظهور الجيد للفريق طوال مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين بعد ان تولي قياده الفريق خلفاً لايمن المزين المدير الفني السابق للفريق .

وظهر الفريق بصورة جيدة جدا، أمام فريق بحجم الاتحاد السكندرى، واستطاع هو ولاعبيه أن يكونوا أكثر من ند له خلال 120 دقيقة وهو ما اكد نجاحه وجهازه المعاون في قيادة المباراه التي استعدوا لها جيدا خاصة بعد ان قام بالدفع بعادل يحيي حارس المرمي الاحتياطي قبل ركلات الترجيح، والذى نجح في التصدى الي ركلتي ترجيح .

مباريات دور الـ 16 لبطولة كاس مصر :

الترسانة × الجونة

أبوقير × الفائز من (بيراميدز والنصر)

سيراميكا × زد اف سي

سموحة × الاسماعيلى

المصرى × البنك الاهلي

مودرن فوتشر × إنبى

طلائع الجيش × الفائز من (الزمالك و بروكسي)

فاركو × الفائز من (الأهلى و الالومنيوم)

و جاءت نتائج دور ال32 لكأس مصر كالتالي :

سيراميكا 1 مكادي 0

زد 2 الداخلية 1

سموحة 1 لاڤيينا 0

الجيش 1 بورفؤاد 0

المصري 1شبين0

الترسانة 1 المقولون 0

ابوقير علي الاتحاد بركلات الجزاء 4/3

الاسماعيلي 2 القناة 1

البنك الاهلي 4 بتروچت 1

الجونة 1 البلدية 1 فوز الجونه بركلات الجزاء

انبي 1 النجوم 0

فيوتشر 3 بترول اسيوط 0

فاركو3 الواسطي 0