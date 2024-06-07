الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

إستأنف الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباريات الدوري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأحمر خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة ١٥ دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم ١٤ يونيو الجاري.