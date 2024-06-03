بالاسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8 %، جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان.

أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

الطالب بيشوف ميخائيل رزق بمدرسة طه حسين الإعدادية اسوان بنين حاصل علي 280 درجه الأول بأسوان، يالية سلمي سمير محمود مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بمركز ادفو حاصله علي 280 درجه، ويالية رضوان محمد الصغير مدرسة السلام أكاديمي الخاصة للغات بأسوان حاصلة على 280 درجه، وجني محمد عطيتو مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مركز ادفو 280 درجه، وآلاء احمد عبدالحليم مدرسة

اوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 120 طالب وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألف و 649 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم، لافتاً إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : ( https://info.aswan.gov.eg ).