أوقاف أسوان: افتتاح 158 مسجداً جديداً حتى اليوم

قال الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها فى المحافظة حتى اليوم الجمعة، بلغ نحو 158 مسجداً، فى إطار خطة وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتوسع فى إنشاء دور العبادة بمختلف المحافظات.





وأضاف «دياب»، أنه اليوم تم افتتاح مسجد على بن أبى طالب بقرية الصعايدة قبلى التابع لإدارة أوقاف الكرنك بمركز إدفو شمال أسوان، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمسجد على مساحة 400 متراً تقريباً، بتكلفة مليونى جنيه تقريباً، وبحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو.





كان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أدى خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الذى تم افتتاحه، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وكان موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: " أفضل أعمال أيام العشر من ذى الحجة".