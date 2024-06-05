الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. رضا العيسوي مديراً فنيا للمنصورة

رضا العيسوى
رضا العيسوى

أعلن مجلس إدارة المنصورة برئاسة محمد البسيونى، تعاقده مع رضا العيسوى نجم الفريق الأسبق والذى قاد أبناء الدقهلية سابقا في العديد من المناسبات .

وتأهل المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى لدورى المحترفين خلال الموسم المنقضى وتأهل لمباراة الفاصلة للصعود للدورة الرباعية أمام سبورتنج والتي تؤهل صاحب المركز الأول لدورى الأضواء ، إلا أنه خسر اللقاء بركلات الترجيح .

كان المنصورة قد دخل في العديد من المفاوضات مع عدد من المدربين أخرهم علاء نوح إلا أن المفاوضات فشلت بسبب قلة المبلغ المادى المعروض .

وقرر مجلس إدارة المنصورة الذى ينافس بدورى المحترفين على قائمة لاعبيه المستغنى عنهم بنهاية الموسم الجارى من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "أحمد جمعه – هريسه – مصطفي حفني – أوشا – انتهاء إعارة بيبو – انتهاء إعارة محمد الصغير – عبد الله شيكا – حسني ذكي – إنتهاء إعارة كريم بدير"  .

يأتي ذلك خلال المدة المحددة من اتحاد الكرة حتى يستطيع اللاعبين البحث عن ناد جديد خلال الفترة المقبلة وحتى لا يضيع عليهم الميركاتو الصيفى .

ويتكون الجهاز الفني من:

شريف أبو العزم – مدير الكرة ،عمر إسلام – مدرب عام، عبدالعزيز حسن – مدرب عام، محمد كشك – مخطط أحمال، جابر الجرايحي – مدرب حراس مرمي .

 

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