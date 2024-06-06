"بحوث الصحة الحيوانية" ينظم ندوات إرشادية للمربين والمزارعين بالمحافظات

شارك معمل الزقازيق لبحوث الصحة الحيوانية في ندوة إرشادية بالوحدة الصحية بقرية سماكين الغرب بمركز الحسينية تحت عنوان شروط اختيار الأضحية وطرق التخرين الصحية الآمنة للحوم والتوعية بمرض السعار وتفعيل القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ و الخاص بتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة

شارك معمل الفيوم لبحوث الصحة الحيوانية في ندوة تحت عنوان الخسائر الاقتصاديه لمرض التهاب الضرع أسبابه وعلاجه في مقر النقابه بالفيوم والقاءها رئيس بحوث بالمعمل وتم في إطار التعاون مع مديريه الطب البيطري بالفيوم لأخذ عينات من حيوانات قريه المشرك عزبه الثلثمائه وعزبه البساتين بيوسف الصديق

تم عمل ندوه لبحوث الصحة الحيوانية بالاسكندرية للتوعية الريفية عن تربيه الكتاكيت في فصل الصيف وتفادي مخاطر الاصابه بالأمراض في تلك الفترة كذلك التوعية بالتغذيه السليمة والتحصينات الضروريه لتربيه امنه والوصول لدوره ناجحه تعود بالفائدة الاقتصاديه المرجوه تمت الندوه بقريه المثلث بالعامريه و بحضور عدد من المربين و الفلاحين واصحاب مزارع دواجن وقد تم الرد علي استفساراتهم من قبل باحثين المعهد

نظم معمل شبين الكوم لبحوث الصحة الحيوانية ورشة عمل مجانية عن امراض الدواجن والامان الحيوى فى مزارع الدواجن حاضر فيها عدد من باحثين المعمل وقد حضر الورشه عدد من اطباء مديريه الطب البيطرى والاطباء حديثى التخرج وقد وضح المحاضرين اهم امراض الدواجن التى تؤثر على العائد الاقتصادى لمزارع الدواجن وكذلك كيفيه تطبيق الامان الحيوى للمحافظه على صحه الانسان والبيئه

شارك المعمل بحوث الصحة الحيوانية الفرعى بالداخلة محافظة الوادى الجديد بعمل ندوة إرشادية بعنوان "كيفية اختيار الاضاحى و التعامل السليم مع اللحوم و الطرق الآمنة لتخزينها " و ذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالداخلة و مركز اعلام الداخلة و حاضر في الندوة عدد من باحثين المعمل