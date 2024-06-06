الفيوم تستعد لعيد الاضحى.. 159 ساحة للصلاة و311 رأس عجول أضاحى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية والأسواق ومحال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والأمنية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

استعدادات القطاعات

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم التهنئة لأبناء المحافظة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، وقرب عيد الأضحى المبارك، موجهاً رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، وكافة الجهات ذات الصله، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة، والشوادر، ومنافذ بيع اللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، والطرق، والمواقف، والمنشآت والمزارات السياحية، والمتنزهات الترفيهية، والمرور الدوري للجان المعنية لإحكام السيطرة، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام العيد في سعادة وطمأنينة، موجهاً بالحد من الضوضاء وسوء استخدام مكبرات الصوت لتوفير الهدوء اللازم نظراً لتزامن أيام العيد مع امتحانات طلاب الثانوية العامة.

وأكد المحافظ، على تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، موضحاً أنه تم تخصيص 159 ساحةً ـ حتى الآن ـ بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمع، لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ووجه محافظ الفيوم بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، لضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الرى وحرم المجاري المائية، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مشدداً على ضرورة العمل الجاد بروح الفريق الواحد وعدم التهاون.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات على المواقف بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة مشروع المواقف والنقل الجماعي والمرور، وتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطرق الرئيسية ذات الكثافات المرورية العالية، مشدداً على استكمال سيارات الأجرة لخطوط السير الخاصة بها، موجهاً بضرورة تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات.

كما راجع محافظ الفيوم، مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، موجهاً بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، كما وجه بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار وتأمين وصوله للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، موجهاً بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، موضحاً أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى شكاوى المواطنين، وكذا وأرقام غرفة عمليات الأزمات والطوارئ بالمحافظة 0842168041و0842168042و0842168043

ومن جهته، أوضح الدكتور زين العابدين على السيد مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، واخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم توفير خط تليفون رقم 0842168625 لتلقى الشكاوى خلال أيام العيد، لافتاً إلى أن المجازر الحكومية التي تقرر تخصيصها لفتحها أمام جموع المواطنين والجمعيات الأهلية لذبح أضاحيهم بالمجان، طوال فترة العيد، بعدد 14 مجزراً، منها عدد 4 مجازر بمركز الفيوم وهي: مجازر العزب، واللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة، وفي مركز سنورس عدد 5 مجازر وهي: مجازر سنورس، وفيديمين، وترسا، ومطرطارس، وسنهور القبلية، وفي مركز أبشواي عدد 3 مجازر وهي: مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفي مركز إطسا، تم تخصيص مجزر بقرية دفنو، وفي مركز طامية، تم تخصيص مجزر طامية.

وفي هذا الصدد، شدد محافظ الفيوم، بعدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد، موجهاً مسئولى الجمعيات الأهلية التى وفرت عجول لذبحها بالمجازر بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري لتنظيم عمليات الذبح بالتوزيع على المجازر المختلفة منعاً للتزاحم والإسراع في تجهيز لحوم الأضاحي، موجهاً بالتنسيق بين مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجالس المدن لتوزيع اللحوم التى تم توفيرها من قبل مديرية الأوقاف والمؤسسات والجمعيات الأهلية للمستحقين، كما وجه مسئولي البيئة بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور الميداني على منافذ بيع اللحوم العامة والخاصة، والمرور على المنشآت السياحية بالتنسيق مع مسئولي إدارة السياحة بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة، ورفع المخلفات الصلبة أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومجالس المدن.

فيما أوضح جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أنه تم التنسيق مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، العاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لتوفير لحوم للمستحقين من الأولى بالرعاية يتم توزيعها خلال أيام العيد، وكذا رؤوس العجول لذبحها بالمجازر الحكومية وتوزيعها بالأماكن والقرى الأكثر احتياجاً بشتى أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه تم توفير 101 رأس عجل بواسطة "مؤسسة مصر الخير"، وعدد 55 رأس أخرى من قبل "جمعية صلاح الدين بالفيوم"، فضلاً عن 5 عجول بواسطة "جمعية بوابة معاً للخير"، بجانب توفير 50 رأس عجول، و100 طناً من اللحوم بواسطة "جمعية الأورمان"، و45 طناً من قبل "مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية"، و10 طن لحوم و100 رأس عجل بواسطة "الجمعية الشرعية"، لافتاً إلى أنه جارى زيادة الكميات خلال الأيام القادمة لحين حلول أيام أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي قطاع الصحة، استعرض الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم،خطة المديرية خلال أيام العيد، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة بتلك المواقع، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

وفي السياق نفسه، راجع محافظ الفيوم، مع الدكتور هاني همام مدير الإسعاف بالمحافظة، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية والحدائق العامة، وبجوار المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد، وفي هذا الصدد أوضح مدير إسعاف الفيوم، أنه تم توفير 81 سيارة إسعاف مجهزة، منه عدد 19 سيارة بالطريق السياحى لبحيرة قارون، وكذا بمنطقة البحيرة المسحورة، لافتاً إلى أنه تم توفير سيارات دفع رباعي بمنطقة الريان نظراً لطبيعتها، كما تم التنسيق بين مسئولي المرفق ومستشفيات الإحالة لسرعة نقل أية حالات طارئة.

فيما استعرض المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، خطة توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، لافتاً إلى أن مديرية التموين وفرت منافذ لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أوضح المحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أنه تم توفير منافذ أخرى لبيع اللحوم، ووجه محافظ الفيوم بزيادة عدد منافذ بيع اللحوم خلال أيام العيد، مع تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية.





















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