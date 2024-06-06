ورش حكي وتعزيز القيم الإيجابية ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة الفرعية.

وفي هذا السياق، عقد قسم أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم، بمكتبة الفيوم العامة، ورشة حكى شعبى عن الحرف الشعبية أدارها الباحث ياسر حمدى سيد كبير باحثى أطلس المأثورات بفرع ثقافة الفيوم، تضمنت الورشة تعريف مفهوم الحرف الشعبي مثل النجار البلدى وصناعة الفخار، تلى ذلك حكاية قصة ابن الملك الذى أرسله والده لتعلم حرفة فتعلم الفخار والتي تؤكد على أهمية تعلم الحرف فهى أمان من الفقر وكانت أيضا سببا فى إنقاذه من اللصوص.

"الوعي الصحي ومكافحة الأزمات الصحية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

ونظمت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان الوعي الصحي ومكافحة الأزمات الصحية بمركز محو الأمية للكبار بالشواشنة، تحدثت فيها أمل خالد إبراهيم أخصائي تعليم الكبار حول الوعي الصحي والاسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الحوادث ومكافحة الأزمات الصحية، إلى جانب اكتشاف مواهب من أبناء القرية في إلقاء الشعر، بينما شهدت مكتبة الكعابي ورشة رسم وتلوين بمناسبة عيد الأضحى مع الرواد.

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة حكى شعبى أدارها أسامة محمود عيسوى كبير باحثي أطلس المأثورات، ناقشت الورشة التعريف بالتراث الشعبى وعناصره من عادات وتقاليد ومعارف وأدب شعبى وفنون وحرف شعبية، ودور هذا التراث في الحفاظ على الهوية القومية المصرية من خلال التمسك به ونقله إلى الأجيال الحالية، تلى ذلك حكى حكاية الشاطر حسن وتوضيح ما تهدف إليه من قيم إيجابية تفيد الإنسان فى حياته مثل قيم العمل والسعى على الرزق وشكر الله على ما رزقنا به.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.