أسماء الجمال تسأل وزير الصحة عن دور الوزارة في الرقابة على سوق الدواء

في ظل انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة

تقدمت النائبة الوفدية أسماء الجمال بسؤال لوزير الصحة عن دور الوزارة في الرقابة على سوق الــدواء في ظل انتشار العديد من الاخبار سواء على المواقع الإخبارية أو مواقع السوشيال ميديا ونصائح الأطباء بالمستشفيات للمرضى بعدم شراء العديد من الادوية الخاصة ببعض الامراض من خارج المستشفى نظراً لوجود العديد منها المهرب والمغشوش والمنتشرة داخل سوق الدواء المصري، ويدعم نصائح الأطباء التحذيرات المتتالية التي تصدرها هيئة الدواء المصرية، بشأن عبوات لأدوية إما "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات"

وطالبت النائبة أسماء الجمال بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها. على سبيل المثال - منشور رقم 1 لسنة 2024، بسحب ووقف تداول مستحضر «Vental Compositum Inhaler» للتشغيلة رقم: 2390285، من إنتاج شركة ADCO.

- منشورًا رقم 2 لسنة 2024، بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر «Prisoline Eye Drop»، للتشغيلة رقم: 2360097.

- منشورها رقم 29 لسنة 2024، حذرت الهيئة من تشغيلة من مستحضر "Ator 10mg" تحمل رقم: 2311410.

- منشور رقم 30 لسنة 2024، بسحب تشغيلة رقم "22218b"، من مستحضر "Novoral Mouth Freshener Spray".

وطالبت في سؤالها لمجلس النواب استيضاح دور وزارة الصحة والسكان في الرقابة ومكافحة انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة والمصانع غير المخصصة (مصانع بير السلم) والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.



