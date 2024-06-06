الخميس 06 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بوادي النطرون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم ، في حادث إنقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث اكدت لمعاينة إنقلاب سيارة أجرة علي جانب الطريق الصحراوي ، دائرة مركز وادي النطرون .

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من م.ع.17سنة ، ش.أ.19سنة ،ع.ف.37سنة ،ك.ح.22سنة ،.أ.29سنة ،ح.ع.20سنة ،م.س.14سنة ،ض.ح.17 سنة ، وجميعهم يقيمون مركز أبو المطامير ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحا الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

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