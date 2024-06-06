رئيس جامعة المنوفية يتابع سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة

حرص رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد القاصد، اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة بشبين الكوم يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي غنيم رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعفان عميد الكلية، والدكتور ناجي القلشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عصام الدين هلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و اشرف الوزير مدير عام الكلية.



رئيس جامعة المنوفية يطمئن على سير الإمتحانات والتزام الطلاب بالقواعد

اطمأن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، خلال جولتة على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة ورؤساء الأقسام فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط ،والرد على استفسارات الطلاب .



استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة ومستوى الامتحانات

وقام رئيس الجامعة خلال جولته، باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة كما تفقد اللجان الخاصة للطلاب المرضي .



وشدد القاصد، على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الامتحانات والبدء فى أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحان.

اعتماد 5 برامج بجاعة المنوفية أقسام الهندسة المدنية الهندسة المعمارية هندسة القوى الميكانيكية هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى



وقدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لعميد الكلية ومنسوبي الكلية أثناء جولته بالكلية بصدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد 5 برامج بالكلية هي أقسام الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة القوى الميكانيكية، هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى، هندسة القوى والآلات الكهربية، مشيدا بالجهود المبذولة بالكلية التى تعد من أقدم الكليات بالجامعة وتضم أقساماوبرامج دراسية مميزة بالإضافة إلي نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس.

استعدادات جامعة المنوفية لإنشاء برامج جديدة بالكلية وفقا لتوجه السوق واحتياجات سوق العمل في المنوفية



وأكد القاصد، استعداد الجامعة لإنشاء برامج جديدة بالكلية وفقا لتوجه السوق واحتياجات سوق العمل تكون بالشراكة مع المناطق الصناعية بالمحافظة، وتلحق بها مراكز بحثية متخصصة تقدم جديدا للسوق المصري ودعما للمنتج المصري، وذلك في إطار ربط البحث العلمي بالصناعة.