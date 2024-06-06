مساعد وزير الصحة يتفقد أعمال البناء بمستشفى أبوحمص في البحيرة

قام الدكتور أنور إسماعيل - مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بجولة تفقدية لمستشفى الدكتور حمدي الطباخ الجديدة بأبوحمص ، بإستكمال جولاته المرورية فى محافظة البحيرة ، لتفقد كافة الأعمال الإنشائية بمستشفيات البحيرة، وذلك فى وجود الدكتور محمد مبارك مدير المستشفى والفريق الطبي والإداري المعاون.

وخلال الزيارة تم إستعراض ما تم انجازه فى العمل بالموقع وكافة التفاصيل لبناء المستشفى الجديدة .

وكذلك مناقشة الوضع الحالى للإنشاءات بالمستشفى ، وإطلع مساعد الوزير على الرسم الهندسى الخاص بالمستشفى وأثنى على الأداء وتمنى إتمام مشروع إنشاء المستشفى وتطويرها والوقوف على إتمام المشروع .

كما طالب مساعد وزير الصحة، المهندس التنفيذي بضغط العمل وتواصله لإنجاز وتعويض الفتره السابقة من المشروع، وكذلك تعديل في الرسم الهندسي الموجود للإبقاء على الإستقبال والطوارئ في أداء الخدمة .

وتعتبر مستشفى أبوحمص الجديدة الجارى العمل بها

أحد مشروعات مبادرة حياه كريمة ، حيث يتم إنشاء المستشفى وفقا لمعايير التأمين الصحى الشامل ، بقيمة أمر الإسناد مليار و ١٠٠ مليون جنيه .