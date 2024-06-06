مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى كفر الدوار المركزي

يواصل الدكتور أنور إسماعيل - مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، جولاته المرورية فى محافظة البحيرة ، لتفقد كافة الأعمال الإنشائية بمستشفيات البحيره .

حيث قام مساعد وزير الصحة يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولتين تفقدتين جديدتين بمركز كفر الدوار ، الأولي بمستشفى كفر الدوار المركزي تفقدا خلالها أقسام الطوارئ والحضانات والعمليات

كما تم معاينة مبانى المستشفى، وتم معاينة مبانى مستشفى الصدر القديم ،وذلك فى وجود الدكتور السيد غازى مدير المستشفى ، والفريق الطبي والإداري المعاون .

كما قام مساعد وزير الصحة بالمرور على وحدة طب الأسرة بالملقة ،أحد مشروعات مبادرة حياة كريمة ، ولم يتم إستلامها بعد ، حيث يتم تطوير شامل لها ( هدم وإعادة بناء ) وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل .

وتهدف الوحدة إلي تقديم خدمات الرعاية الأساسية وعيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء وسونار والأسنان وتنظيم الأسرة ، ومتابعة الحمل وطوارئ ومعمل الدم ومعمل الطفيليات وصيدلية و سكن للسيدات وسكن للرجال ومكتب صحة وغير ذلك من العيادات المتخصصة .