الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى كفر الدوار المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

يواصل الدكتور أنور إسماعيل - مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، جولاته المرورية فى محافظة البحيرة ، لتفقد كافة الأعمال الإنشائية بمستشفيات البحيره .

حيث قام مساعد وزير الصحة يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولتين تفقدتين جديدتين بمركز كفر الدوار ، الأولي بمستشفى كفر الدوار المركزي تفقدا خلالها أقسام الطوارئ والحضانات والعمليات

كما تم معاينة مبانى المستشفى، وتم معاينة مبانى مستشفى الصدر القديم ،وذلك فى وجود الدكتور  السيد غازى مدير  المستشفى ، والفريق الطبي والإداري المعاون .

كما قام مساعد وزير الصحة  بالمرور على وحدة طب الأسرة بالملقة ،أحد مشروعات مبادرة حياة كريمة ، ولم يتم إستلامها بعد ، حيث يتم تطوير شامل لها ( هدم وإعادة بناء )  وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل .

وتهدف الوحدة إلي تقديم خدمات الرعاية الأساسية وعيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء وسونار والأسنان وتنظيم الأسرة ، ومتابعة الحمل وطوارئ  ومعمل الدم ومعمل الطفيليات وصيدلية و سكن للسيدات وسكن للرجال ومكتب صحة وغير ذلك من العيادات المتخصصة .

الجريدة الورقية