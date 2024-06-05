وزير الصحة يستقبل نظيره في ناميبيا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور كالومبي شانجولا، وزير صحة ناميبيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوزير الصحة الناميبي والوفد المرافق له، ثم تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين البلدين من خلال نقل تجربة مصر في إدارة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وخاصة في الكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما تطرق الاجتماع إلى نقل خبرة مصر في مجال توطين التصنيع الدوائي، فضلا عن الإسهام في تسريع إجراءات تسجيل الدواء.

بناء قدرات الموارد البشرية

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش فرص إبرام مذكرات تفاهم آنية ومستقبلية وخاصة في مجال بناء قدرات الموارد البشرية، من خلال تبادل الكوادر الطبية لسد العجز والاحتياج من أطباء الأسنان والصيادلة وأطقم التمريض في ناميبيا، وتدريبهم على أحدث البرامج التدريبية، فضلا عن نقل أحدث التقنيات العلمية التي توصلت إليها التكنولوجيا الطبية، كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال تصنيع المستلزمات الطبية وفي مجال المختبرات الطبية والمعامل.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن وزير صحة ناميبيا أعرب عن تطلع بلاده لنقل تجربة مصر في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن خبرة مصر في إدارة الجوائح والأزمات والاستجابة السريعة للكوارث، إلى جانب رغبة الجانب الناميبي في مشاركة مصر تجربتها في مكافحة الأوبئة والترصد للأمراض المعدية.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بسرعة إعداد مذكرة التفاهم بين البلدين، على أن تتضمن خطة تدريب الكوادر الطبية من خلال برنامج تدريب ما بعد التخرج، مؤكدا على إمكانية استقبال الأطقم الطبية من دولة نامبيا وتدريبهم في المستشفيات والجامعات المصرية والمعاهد البحثية في التخصصات الطبية المختلفة، مع إمكانية إيفاد فريق من خبراء الطب الوقائي من الوزارة إلى دولة نامبيا لتدريب الكوادر البشرية على أحدث طرق مكافحة الأوبئة والترصد للأمراض المعدية، موجها بضرورة مشاركة وزير صحة ناميبيا "الاستراتيجية المصرية للصحة الواحدة" التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة لمنع تفشي العدوى والأمراض إعمالا بمبدأ الصحة الواحدة التي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأعرب وزير صحة ناميبيا، عن امتنانه للدولة المصرية على وقوفها دائما جنبا إلى جنب مع دولة ناميبيا في المواقف الصعبة، مؤكدا على العلاقات الوطيدة التي دائما ما جمعت بين البلدين، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي تم بموجبها إيفاد العديد من الكوادر الطبية المصرية لتقديم الخدمات الطبية لشعب ناميبيا.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بتسليم وزير الصحة الناميبي دعوة رسمية، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاجتماع الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.