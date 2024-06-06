المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاعتداء على شاب وإصابته بعاهة مستديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بالسجن المشدد 3 سنوات في منطقة البساتين.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التعدي على شاب بعاهه مستديمه في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 14529 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 2940 لسنة 2023 كلي حلوان، أن المتهمين «محمود.ض»، «ضاحي.م»، «وفاء.ج» تشاجروا مع شاب بسبب خلافات جيرة بينهما، وبعد مرور الوقت أقدموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض حتى أصيب بجرح قطعي طوله 20 سم في الوجه، على الفور انتقل رجال المباحث وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

ومن جهة اخرى انتقل فريق من البحث الجنائي بمديرية امن الاسكندرية وفريق من النيابة العامة لمعاينة حادث مصرع عازف ساكسفون محمد علي ضحية انقطاع التيار الكهربائي ، الذى سقط في بئر مصعد المنزل الذي يقيم فيه بمنطقة الابراهيمية ، أثناء فترة تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء .

كشف شهود العيان ، بأن المصعد يظل يعمل عن طريق مولِّد كهربائي في أثناء انقطاع التيار، غير أن هذا المولِّد أصيب بعطل فني مما تسبب فى الحادث

كشفت ام الطفلان الذين استقلوا مع عازف الموسيقى المصعد اثناء استقللى المصعد انا وطفلى للصعود الى الطابق 11 ومعايا أولادي عبد الله 5 سنوات ومريم 7 سنوات، وحينها أتى محمد العازف الذي توفي في الحادث ، واستأذن أن يستقل المصعد معنا، اثناء صعود المصعد بين الطابقين التاسع والعاشر، فوجئوا بتعطل الأسانسير وانقطاع الكهرباء رغم وجود مولد، فاتصل محمد بحارس العقار "حسن " ، ولكنه لم يجبه، وكرر الاتصال، وحاول أيضا الاتصال بفرد الأمن المسؤول عن تأمين العقار ولم يجبه أيضا، قامت هى بالاتصال بشقيقتها شيماء التي تسكن في العقار وإبلاغها بحبسهم داخل المصعد، واتصل هو بزوجته الأجنبية وكان يطمئنها عليه.

«أول حاجة قالها لما الأسانسير عطل إننا هنفضل جواه لحد ما النور يجي مش هنطلع» أضافتها الأم شاهدة العيان، مضيفة أن بكاء ابنتها وخوفها وارتباك ابنها جعله يحاول مساعدتهم بالخروج، فعاود الاتصال بحارس العقار، مؤكدة أنه حاول خلال تلك الفترة تهدئة ابنتها والهزار معها لتخفيف حدة الموقف.

واضافت الام شاهدة العيان أن شقيقتها حضرت ومعها حارس العقار وطلب منهم الخروج باستخدام كرسي خشبي كان معه، وقبل أن تفكر هي في الإجابة أخذ «محمد» ابنها وأخرجه للحارس من فتحه المصعد، وبعدها أخرج ابنتها، وطلب منها الخروج إلا أنها رفضت قائلة: أنا آسفة مش هقدر لأني لابسه عباية.

واستكملت الأم شاهدة العيان، أن محمد بادر بالخروج من فتحة المصعد، ولكنه ترك الكرسي الخشبي، مشيرة إلى أنه قبل خروجه سأل عن موعد عودة التيار الكهربائي وتأكد أن الانقطاع مستمر لقرابة 45 دقيقة أخرى، فخرج وهو مطمئن، ولكن بمجرد خروجه من فتحة المصعد فلتت قدمه وسقط من المصعد،

فجاءة سمعت صوت صراخ الحارس ويكرر مات مات لاحول ولا قوة الا بالله وهذه كانت اخر حاجة سمعتها ودخلت فى غيبوبة بعدها ، لم اشعر بنفسى الا والجيران تقوم بافاقتى عقب خروجى من المصعد عند عودة التيار الكهربائى .