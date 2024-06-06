رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد الأجنحة المخصصة لشركات الأدوية والأجهزة الطبية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية في معرض صحة أفريقيا الثالث (Africa Health Excon 2024)، واطلع على الأجنحة المخصصة لشركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية.

تأتي هذه الجولة بهدف متابعة آخر المستجدات والابتكارات والتطورات التكنولوجية التي تقدمها هذه الشركات في مجال الرعاية الصحية من خلال الاستغلال الأمثل لأخر التقنيات التكنولوجية ، مشيدًا بالابتكارات التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، كما بحث مع ممثلي الشركات الإمكانيات المستقبلية للتعاون في مجال الرعاية الصحية، بما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدمات صحية متطورة وفق آخر المستجات العالمية.

وأكد الدكتور السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات والتطورات المتلاحقة في القطاع الصحي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص كونهم شركاء نجاح منوهًا أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص هي علاقة تكاملية لا تنافسية، أن معرض صحة أفريقيا الثالث يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تتصدر معرض الصحة الأفريقي للعام الثالث على التوالي بأكبر جناح تكنولوجي وأحدث الابتكارات، مؤكدًا أنه هذا العام أيضًا تم التركيز على الجانب العلمي للمؤتمر من خلال جلسات نقاشية شاركت بها الهيئة أبرزها عن إصلاح الانظمة الصحية واستعراض تجربة الهيئة الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، واستغلال التكنولوجيا الرقمية في الرعاية الصحية، والترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية الخاصة بالهيئة تحت شعار «نرعاك في مصر».