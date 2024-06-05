الرعاية الصحية والملحق التجاري الروسي يبحثان تعزيز التعاون في إدارة الدواء والسياحة العلاجية

عقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا مع الملحق التجاري الروسي وعدد من ممثلي عدد من شركات الأدوية الروسية، تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدواء السياحة العلاجية، خاصة للروس الذين يأتون إلى مصر للعلاج في محافظات التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على محافظة جنوب سيناء.

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وخلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة افريقيا2024 Africa Health Excon.

شارك بالاجتماع الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للصيدلة وشؤون الدواء، وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول كيفية مد جسور التعاون بين مصر وروسيا في مجال الدواء والصيدلة، كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل تدريبية لتبادل الخبرات بين المتخصصين المصريين والروس في مجالات متعددة، بهدف رفع مستوى الكفاءة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الروس في مصر. استعرض الاجتماع أيضًا الأدوية الروسية المبتكرة في مجالات الأورام والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والسمنة، بالإضافة إلى العلاج البيولوجي وأدوية علاج الألم. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أمير التلواني دعوة للجانب الروسي لزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية في مصر للاطلاع على الإمكانيات المتاحة. كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون المستقبلي.

وفي ذات السياق، ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، شارك الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، في جلسة نقاشية نظمتها واستضافتها مجموعة السعودي الألماني بقاعة المؤتمرات بمعرض صحة أفريقيا، تحت عنوان «حوكمة صحية، سياسة صحية: نهج لنجاح الرعاية الصحية» في مؤتمر صحة أفريقيا 2024، تسلط الجلسة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الحوكمة في تشكيل أنظمة رعاية صحية فعالة وتحسين النتائج الصحية، وتستعرض نماذج وأنماط السياسات الصحية سواء التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص من ممارسات الحوكمة التي من شأنها تحقيق نجاح واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور مجدي بكر إلى آليات نظام التأمين الصحي الشامل، ودور هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وفكر التغطية الصحية الشاملة المرتكز على الأسرة كونها الوحدة التأمينية في نظام التأمين الصحي الشامل وليس الفرد، كما أوضح دور الهيئات الثلاث في إدارة نظام التأمين الصحي الشامل ، وفكر فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وعن الرقابة على جودة المنشآت الصحية، وتجسيد تلك الأدوار من خلال ثلاث هيئات تدير المنظومة لضمان الاستدامة وجودة مخرجات النظام الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

ولفت إلى الطفرة النوعية غير المسبوقة في النظام الصحي المصري والإصلاح الصحي الشامل على كافة المستويات وتكامل الأدوار سواء بتشريع القوانين كقانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018، أو المجلس الصحي المصري، ووضع أطر الحوكمة الإكلينيكية والاستفادة من آلياتها وتفعيلها بمنشآت الهيئة، كما أكد على اهتمام الهيئة بالعديد من المحاور مثل اقتصاديات الصحة وتفعيل الملف الطبي الموحد أو السجلات الطبية للمريض، مؤكدًا أهمية الحوكمة والسياسات الصحية في تعزيز النتائج الصحية وتحسين تقديم الخدمة الصحية وضمان استدامة الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة.

منظمة الصحة العامة الدولية

وشارك في الجلسة النقاشية كل من الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني هيومانيا مصر وشمال إفريقيا، والدكتور ديفيد فرانكس، نائب رئيس منظمة الصحة العامة الدولية - المملكة المتحدة، السيد جوزيف هازال، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليغانسيا للرعاية الصحية - قطر، والمهندس حسن السكري، الرئيس التنفيذي لشركة E-health مصر. وأدار الجلسة الدكتور سالم هشام، الرئيس التنفيذي لمجموعة KKM الصحية الدولية.

هذا، ويشار أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، يفتح أبوابه للزائرين حتى 6 يونيو 2024، ويعد المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، فيما يجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.