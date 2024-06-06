تأمين أسوار جامعة جنوب الوادي بخدمات الرصد المرئي

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة بحضور ممثلي الشركة المنفذة لخدمات الرصد المرئي بالجامعة و المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات.

أبرز رئيس الجامعة، إنه في إطار خدمات التحول الرقمي بالجامعة تم التوسع في منظومة الرصد المرئي و الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئي.

وناقش رئيس الجامعة تأمين الاسوار الخارجية للجامعة من خلال خدمات الرصد المرئي حرصا تأمين اقصى درجات السلامة لمنسوبي الجامعة وحماية الممتلكات العامة و الخاصة.



تطوير ومتابعات

وإفتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، قبل يومين، ميدانين جديدين، بالحرم الجامعي، فى إطار الاهتمام بالشكل الجمالي وتطوير البنية التحتية، هما ميدان الكتاب امام مبنى المدينة الجامعية (أ )، وميدان المسلة.

وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ميدان الكتاب عبارة عن مجسم ميداني يحتوي على مجسمات الكتب الدالة على العلم تم تنفيذه بكلية التربية النوعية.

وبيّن الدكتور وائل بكرى رشيدى عميد كلية الاثار، أن ميدان المسلة يضم عنصرين من عناصر الحضارة المصرية القديمة وهما المسلة والكباش وتحتوى المسلة على بعض النصائح التعليمية باللغة الهيروغليفية من أستاذ للطالب قام باختيارها الدكتور أبو بكر عبد السلام بكلية الأثار.

وتابع رئيس الجامعة، أعمال التطوير بقاعة المؤتمرات الكبرى والتى شهدت تركيب ثلاث شاشات جديدة وقدم ناصر حسين مدير قاعة المؤتمرات شرحا لعملية التطوير الشاملة اعمال الدهانات والاضاءة الجانبية وتركيب ستائر وابواب اضافية كما

تفقد رئيس الجامعة بوابة الطلاب رقم (5) والتى تربط الجامعة بالكليات المختلفة وتخفف الضغط عن باقى بوابات الجامعة وبوابة كلية الطب البيطرى التى يجرى تنفيذها .

كما تفقد رئيس الجامعة شارع الجامعة الأهلية والذى يربطها بالجامعة الام وقدم الدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة شرحا لمراحل العمل مؤكدا ان هذا الطريق يساهم في التيسير على طلاب الجامعة الاهلية عملية انتقالهم.

وتابع رئيس الجامعة عملية تنفيذ جمالى أمام مبنى رئاسة الجامعة، يقام عليه مسرح مكشوف ويتم ربطه بالحديقة المقامة خلفه كما تابع تنفيذ رصف الطريق الذى يربط بين كلية الإعلام ومبنى رئاسة الجامعة .