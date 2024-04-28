الطب الوقائي يُباشر تقديم الخدمات الصحية لحجاج قنا

قال الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا، إن المديرية أعدت منافذ طبية بفرق مدربة لتوقيع الكشف الطبي على حجاج بيت الله الحرام.

وبيّن مدير عام الطب الوقائي أن هذه المنافذ تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى الثانية ظهرًا، وتقوم بحقن الحجاج بالتطعيمات اللازمة لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من إنتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.

وأعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، اليوم الأحد، جاهزية مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

المتحدث الرسمي

وقال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لآداء فريضة الحج لهذا العام.

وتابع أن ذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة.

وأبرز وكيل وزارة الصحة جاهزية مكاتب صحة قنا، و نجع حمادي، قوص لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

المحافظ يتابع تشغيل مركز البيانات:

وفي سياق آخر، تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا.

حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية / عالمية ، وأكثر من 1200 مهندس / عامل ، أكثر من 5000 ساعة عمل.

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