محافظ بني سويف يكلف بتنفيذ الحلول العاجلة لمعوقات تقديم الخدمة بالوحدة الصحية بمنشأة طاهر

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بسرعة تنفيذ الحلول لتقوم الوحدة الصحية بقرية منشأة طاهر بمركز اهناسيا بتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها، موجها بإعداد تقرير تفصيلي عن الموقف الخدمي بالوحدة الصحية.

وعلى الفور انتقلت وكيلة الوزارة الدكتورة سماح جاد لمقر الوحدة الصحية وفي حضور رئيس المدينة ناصر سيف ورئيس القرية لمعاينة معوقات تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها، لسرعة تنفيذ الحلول في اطار المتاح من إمكانات.

وأكدت وكيلة والوزارة أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية و الكهرباء تم التوصيل المؤقت للتيار الكهربائي للوحدة الصحية لحين انهاء إجراءات طرح أعمال إصلاح لوحة الكهرباء بالوحدة، مؤكدة أنه تم تشغيل ثلاجة الطعوم والتسجيل وإعادة الخدمة المقدمة بالوحدة على الوجه المعتاد.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم ندب طبيب أخر يومين فى الأسبوع بجانب الطبيب المتواجد بالوحدة ليصل عدد الأيام 4 أيام فيها تواجد للأطباء بالوحدة لتقديم الخدمة الطبية بالوحدة الصحية لأهالي القرية.

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