مياه أسيوط.. حملات توعوية تجوب الشوارع لإستقبال عيد الاضحى المبارك

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لاستقبال عيد الاضحى المبارك بحملات توعية تجوب الشوارع لتذكير المواطنين وتوعيتهم بطرق المحافظة على شبكات الصرف الصحي وتعريفهم بالجهود التي تبذلها الشركة لتطهير الشبكات لتقديم أفضل خدمة لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث قام فريق التوعية بالاشتراك مع مكلفات الخدمة العامة لتوعية المارة بالطريق من الفتيات وكبار السن وأصحاب المحلات التجارية بعدم الاسراف في استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي خلال فترة العيد مع توزيع مطويات التوعية للمارة بالطريق والتهنئة لهم.

وفى هذا الصدد أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على أهمية الدور الذي يقوم به فريق التوعية من حملات طرق الابواب لتوعية المواطنين بأنسب الطرق التي يجب اتباعها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية التخلص الامن من مخلفات الأضاحي والذي يخدم بشكل وثيق استعدادات وتجهيزات الشركة لاستقبال العيد لتقديم أفضل خدمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتشكيلها لغرفة عمليات لأى طوارئ قد تحدث بالإضافة إلى أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بشكل دوري والتأكد من جاهزية الديازل وبدائل المياه مع الاستمرار على فتح قنوات التواصل مع المواطنين من خلال الرقم الثلاثي الموحد الخط الساخن ١٢٥ لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور مشيراً إلى انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى كافة نطاق المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استقبالا لعيد الأضحى المبارك