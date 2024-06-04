"اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية" ورشة عمل ينظمها مركز البحوث الزراعية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية بين النظرية والتطبيق" اليوم الثلاثاء تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

و يعد الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستدامة الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال تطبيقات متعددة تسهم في زيادة الانتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتحسين سلاسل الامداد ومراقبة الآفات وإستخدام الروبوتات الزراعية، ومن ثم فهو أداة قوية لتعزيز الامن الغذائي ودعم الزارعة المستدامة.

ويواجه تطبيق التكنولوجي الزراعي فجوة ما بين النظرية والتطبيق تتمثل في مواجهة التحديات التكنولوجية وتوافر البيانات الزراعية والتكلفة والتدريب والتأهيل والسياسات والتشريعات، ومن هنا يجب تعزيز دور البحث والتطوير في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الامن الغذائي المستدام.

ويمكن الاستفادة منه في مجال الاقتصاد الزراعي من خلال التنبؤات الانتاجية وإدارة المخزون واللوجستيات والتسويق والتنبؤ بالأسعار وكذلك تعظيم المورد الاقتصادي وجودة الإنتاج.

وتوصلت الورشة من خلال المناقشات لتوصيات منها التأكيد على أهمية الزراعة الذكية والتحكم الكامل في الانتاج واستغلال وحدة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، والتأكيد على أهمية تبني برامج لرفع درجة استعداد المزارعين والمستثمرين لتطبيق الزراعة الذكية.