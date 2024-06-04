الإمارات تؤكد اهتمامها الكبير بمكافحة التصحر والجفاف

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، اهتمام بلادها الكبير بمكافحة التصحر، واتخاذها العديد من الإجراءات للتخفيف من مخاطر الجفاف وتحسين الأمن الغذائي.

وقالت آمنة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام - إن شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا" يجسّد النهج الجديد بين الحكومات والمنظمات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، كما يجسد الروح الإيجابية والالتزام الذي سيُخلّد الذكرى لدى الأجيال القادمة كجيلٍ واعٍ غيّر العادات وأوجد طرقا جديدة ومستدامة لدفع عجلة الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوزيرة الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن موضوع هذا العام، المتمثّل في تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر ومقاومة الجفاف، يُعالج جوانب حيوية للعمل المناخي، مشيرة إلى أن آثار تدهور المناطق تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والصحة والزراعة، منوهة بأن الإمارات قد شهدت تأثير تغير المناخ على بيئاتها بشكل مباشر، وتدرك تماما حجم المخاطر التي تنتظرها إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

هدف طموح

وأضافت أن الإمارات تعد من الدول القليلة التي وسّعت غطاء أشجار القرم لديها، وتساعد الدول الأخرى على أن تحذو حذوها في هذا المجال، لافتة إلى أن بلادها وضعت هدفا طموحاً لزراعة 100 مليون شجرة قرم إضافية بحلول عام 2030.

ونوهت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بأن بلادها عقدت، على هامش مؤتمر الأطراف "COP27" بشرم الشيخ، شراكة مع إندونيسيا لإطلاق "تحالف القرم من أجل المناخ" وبدأ العمل بالفعل على إنشاء مركز "محمد بن زايد - جوكو ويدودو" لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية باستثمارات إماراتية قيمتها 10 ملايين دولار لتبادل الخبرات والموارد بما يدعم توسيع نطاق جهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها وقدرتها على الصمود.

وتابعت الدكتور آمنة أنه تم الإعلان، خلال مؤتمر "COP28"، عن شراكة رسمية بين "تحالف القرم من أجل المناخ" ومبادرة "تنمية القرم" بهدف حماية أشجار القرم واستعادتها بحلول عام 2030، موضحة أن هذه الشراكة الجديدة تمثل 49 حكومة، وحوالي 60% من غابات القرم في العالم، وأكثر من 50 جهة فاعلة من غير الدول، مشيرة إلى المبادرة العالمية "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها الإمارات بالشراكة مع أمريكا، وتعهدت باستثمار 17 مليار دولار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخيا.