الزراعة: إقبال من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لاهالينا"

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية

اكد المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ، باستمرار عمل معرض خير مزارعنا لاهالينا من منتصف فبراير وحتى الان؛ لاتاحه كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ .

وأضاف "صالح" ان المعرض يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين علي المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جوده منتجات الوزارة واسعارها التي تقل عن الاسواق المثيلة

وأضاف ان أسعار السلع الاساسية في المعرض على النحو التالي:

الارز...27جنيه

السكر....35جنيه

البطاطس....5جنيه

البيض...120جنيه

البامية...30جنيه

الباميه الويكه 25جنيه

الجزر.....5 جنيه

البصل....9جنيه

الخيار ....12جنيه

الزيت700مللي....35جنيه

الدواجن ...120جنيه

اللحوم البلدي 250 كيلو

الكبده البلدي 245 كيلو

الكفته البلدي 240 كيلو

تخفيضات تصل الي 30‎%‎ الي كافة انواع الزيوت والتمور

تخفيضات تصل الي 20‎%‎ علي كافة انواع الفواكه



وأكد صالح ان الوزاره لديها 274 منفذا ثابتا منتشرين في كافه محافظات الجمهورية و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات، وتنتشر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى جميع المنافذ تقدم 200 سلعة من السلع الاساسية والتكملية.

وأكد مستشار وزير الزراعة على استمرار عملها حتى عيد الاضحي المبارك.