الزراعة: إقبال من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لاهالينا"
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.
ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية
اكد المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ، باستمرار عمل معرض خير مزارعنا لاهالينا من منتصف فبراير وحتى الان؛ لاتاحه كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50% .
وأضاف "صالح" ان المعرض يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين علي المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جوده منتجات الوزارة واسعارها التي تقل عن الاسواق المثيلة
وأضاف ان أسعار السلع الاساسية في المعرض على النحو التالي:
الارز...27جنيه
السكر....35جنيه
البطاطس....5جنيه
البيض...120جنيه
البامية...30جنيه
الباميه الويكه 25جنيه
الجزر.....5 جنيه
البصل....9جنيه
الخيار ....12جنيه
الزيت700مللي....35جنيه
الدواجن ...120جنيه
اللحوم البلدي 250 كيلو
الكبده البلدي 245 كيلو
الكفته البلدي 240 كيلو
تخفيضات تصل الي 30% الي كافة انواع الزيوت والتمور
تخفيضات تصل الي 20% علي كافة انواع الفواكه
وأكد صالح ان الوزاره لديها 274 منفذا ثابتا منتشرين في كافه محافظات الجمهورية و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات، وتنتشر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى جميع المنافذ تقدم 200 سلعة من السلع الاساسية والتكملية.
وأكد مستشار وزير الزراعة على استمرار عملها حتى عيد الاضحي المبارك.