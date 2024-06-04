انكماش النشاط الصناعي بالولايات المتحدة في مايو الماضي

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلافا للتوقعات خلال شهر مايو، مع تراجع الطلبيات الجديدة والمخزونات وتباطؤ الإنتاج في القطاع.

النشاط الصناعي بالولايات المتحدة

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بـ 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة وهي أدنى قراءة في 3 أشهر، فيما كان المحللون قد توقعوا أن يسجل 49.5 نقطة.

يذكر أن الخمسين نقطة تفصل بين النمو والانكماش، بحسب موقع الأسواق العربية.

وأعلنت 7 صناعات عن انكماش نشاطها في مايو، على رأسها مصانع المنتجات الخشبية والبلاستيك إضافة إلى المطاط والآلات.

الأمم المتحدة : الدين العام العالمي بلغ مستوى قياسيا قدره 97 تريليون دولار في 2023

الأمم المتحدة

قالت الأمم المتحدة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، حيث تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ، المعروفة سابقا باسم الأونكتاد، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتبارا من عام 2022.

في تقرير لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة نشر، اليوم الثلاثاء، ذكرت المنظمة أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج "المجالات المهمة للتنمية البشرية" كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى ما يصل 29 تريليون دولار أو بما يصل نسبته حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي- بزيادة من مستوى نحو 16% للحصة في 2010، وفقا للأمم المتحدة.

وذكر تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الذي حمل عنوان "عالم من الدين" أنه "لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها". وأضاف أنه "يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب".