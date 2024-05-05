خبير اقتصادي: الدولار سينخفض إلى أقل من 40 جنيها (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الأتنماني غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بناء على التدفقات النقدية الأجنبية التي حسنت من وضع الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "الحكاية"، السبت، أن نظرة وكالة "فيتش" للوضع الاقتصادي المصري تشير إلى تخفيض مخاطر التمويل الأجنبي.

وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة حركة الاستثمارات والتمويل على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى قوة الاستثمار الأجنبي بناء على قوة التصنيف لمصر.

وأكد أن حل الأزمة الاقتصادية لا يتمثل في دخول تدفقات نقدية لكن لدينا مراجعة في يونيو المقبل من قبل صندوق النقد الدولي وأخرى في سبتمبر، ومع كل مراجعة سيتم صرف مبالغ من قبل صندوق النقد الدولي في حدود الـ1.5 مليار دولار، إضافة إلى جهود الدولة لاستعادة الثقة في الاستثمار.

سعر الدولار

وأشار إلى أن إفساح المجال للقطاع الخاص يقوم على شقين، الأول كيفية تحسين القوانين والتشريعات وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية للمنافسة، والآخر زيادة برنامج الطرروحات لإفساح المجال أمام المستثمرين، إضافة إلى تقليل سعر الفائدة مع تراجع التضخم، وأن وصول سعر الفائدة لـ30% سيؤدي إلى طول وقت تحجيم التضخم، مؤكدا أن التمويل من البنوك سيضغط على رجال الأعمال والمستثمرين، فلا بد أن تنتهج الدولة هذا التصور في السياسة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن هناك تقارير كثيرة تعتمد على تقديرات التدفقات النقدية القادمة، ومن الممكن أن ينخفض الدولار إلى أقل من 40 جنيها، مؤكدا أنه لا بد من غياب السوق السوداء حتى لا نفقد تحويلات المصريين بالخارخ، إضافة إلى تحسين الصادرات برفع قدرة التصنيع.