ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بطامية في الفيوم

تمكنت حملة من قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ووحدة مباحث مركز شرطة طامية من مداهمة وضبط وكرًا يديره أثنين لهما معلومات جنائية من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، للاتجار في الأسلحة النارية، يقودها أحد أعضاء الجماعة المحظورة، وبيعها للخارجين على القانون، وانهما يديران ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والإتجار بها بمسكنهما بدائرة المركز. وتم ضبط المتهمان، وبحوزتهما عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع.

البداية عندما وردت معلومات لمعاون مباحث مركز شرطة طاميه، والتي أكدتها تحريات مباحث المركز بأشراف رئيس بحث فرع شرق الفيوم، مفادها قيام كل من عصام س. ع أ 34 سنه عامل.و محمد ع . أ . ا 48 سنه عامل، مقيمان بدائرة المركز بمزاولة نشاطاً إجرامى فى مجال الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذان من محلهما, الكائن بقرية دار السلام بطاميه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ضبط اسلحة وادوات التصنيع

امر مدير الامن بالفيوم بتشكيل قوة امنية والتي إٍستهدفت الورشة المشار إليها، وضبط ورشة مخصصة لتصنيع الاسلحة النارية وبداخلها كمية من الأسلحة النارية.

وتم ضبط 10 أسلحة نارية محلية الصنع و 10 فرد خرطوش محلي عيار 12 و بندقية رصاص انجليزي الصنع عيار 12 و 8 طلقات خرطوش عيار 12 و 2 طلقة خرطوش ـ عيار 16 و 3 فوارغ طلقات خرطوش عيار12 وفارع خرطوش عيار 16 ، وبعض الأدوات الخاصة بالتصنيع ، و 2 هيكل حديدي لسلاح ناري فرد خرطوش معدة للتصنيع و 2 دبشك بندقية خرطوش و 14 عتلة سقاطة ـ مثقاب كهربائي كبير الحجم ـ ماتور جلخ للقطع والسنفرة ـ مايكينة لحام صغيرة الحجم ـ منحلة كبيرة الحجم مثبته بالمنضدة الخاصة بها و 10 أسطوانة تقطيع مختلفة الأحجام و 2 شاكوش و 2 صفيحة منشار و 6 مبرد و 4 مفك و 4 كناشة و 3 أزميل و 2 زاوية مقاس و 26 بنطة لحام و 2 مفتاح عادي و 16 بنطة مثقاب حديدية مختلفة المقاسات و اسطوانة غازو منجلة حديدية 2 مقاس حديد و اسطوانة غاز مثبت بها لمبة لحام اكسجين .

وتبين أن احد المتهمين سابق أتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة انضمام لجماعة محظورة والقضية رقم 9578 لسنة 2006 جنح طاميه التهمة ايصال أمانه ، والمتهم الثاني ع سبق أتهامه في القضية رقم 6010 لسنة 2019 اداري طاميه سلاح ناري .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفيش اقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والأدوات المضبوطة المستخدمة في صناعتها وأنهم يمارسون نشاطا اجراميا اثما في مجال تصنيع وبيع الأسلاحة النارية محلية الصنع ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14134 جنح طاميه لسنة 2024 ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية , وتم احالة القضية الى النيابة التى تولت التحقيق.