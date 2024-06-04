الزراعة: بحث سبل التعاون بين بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية

في إطار تعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة، التقى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء مع د عبد المجيد محمد نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي بمقر المركز بحضور د محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

المجتمعات الصحراويه

وقد استعرض "شوقى" أنشطة المركز وإمكانياته ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراويه وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعيه حيث هدف اللقاء مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدوله للتنميه المستدامة .

التنمية الزراعية

وأكد "شوقي" أن مركز بحوث الصحراء علي اتم الاستعداد للتعاون حيث أن إستراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط إرتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائى وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية .