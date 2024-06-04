وزير الزراعة يبحث مع مسئولى شركة كرافت هاينز العالمية زيادة استثماراتها في مصر

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية على رأس وفد فني من الشركة وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر وذلك بحضور د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، مؤكدًا على التوجيهات الرئاسية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.

وقال وزير الزراعة ان صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة وأن الدولة المصرية تشجع ايضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.

"القصير" وجه قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساعدة في مجال استنباط اصناف تصنيعية جديدة من الطماطم واجراء الاختبارات اللازمة يالمواسم الزراعية المختلفة بمحافظات مصر بالوجه البحري والقبلي.

وشدد على اهمية ان يتم اتباع العمليات الزراعية الجيدة اثناء الزراعة وضرورة التوافق مع متطلبات السوق العالمي والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية سواء كان الانتاج موجه للسوق المحلي أو للسوق الدولي تطبيقا لمتطلبات سلامة الاغذية.

كما وجه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الاصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع وضبط عمليات التسعير من خلال الية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقاً لمعطيات السوق.

من جانبهم أعرب مسئولوا الشركة عن سعادتهم باللقاء والتعاون مع وزارة الزراعة وعن رغبتهم التوسع في زيادة استثمارات الشركة في مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار الذي تشهده حاليا .

والجدير بالذكر أن شركة كرافت هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات حوالى 7 مليار جنية مصرى.