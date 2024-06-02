نشرة التوك شو.. وقف حرب غزة يقترب وتطبيق زيادة سعر الخبز

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عقب أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جهاد الحرازين، على المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف الحرب على غزة وصفة تبادل الأسرى.

أستاذ علوم سياسية: المبادرة المصرية لوقف الحرب بغزة لم تختلف عما طرحه بايدن



شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على ضرورة ألا يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاب بايدن بشأن غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

زعيم المعارضة الإسرائيلي: يجب على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة



ذكر إعلام إسرائيلي أن عائلات المحتجزين دعت للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إسرائيل: عائلات المحتجزين تدعو للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب



أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة المالية للعام المالي 2024/2025 تتضمن دعم رغيف الخبز بأكثر من 96 مليار جنيه، موضحًا أن الدعم على رغيف الخبز مازال موجود ولم يتم الاقتصاص منه، مشددًا على أن دعم رغيف الخبز بـ96 مليار دولار حتى بداية الموازنة الجديدة.

"خطة البرلمان": دعم رغيف الخبز بـ96 مليار جنيه.. مازال موجودا بالموازنة الجديدة



أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هناك قواعد تتعامل بها القضية الفلسطينية لا يحيدون عنها وتجاهل هذه المنطلقات لا تؤدي إلا لمزيد من التوتر والعنف والصدام.

مستشار الرئيس الفلسطيني: إنهاء الصراع مرتبط بحل سياسي



توافد عدد من المتظاهرين الإسرائيليين على مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لدعم عائلات المحتجزين الذين دعوا لاحتجاجات للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول مقترح صفقة التبادل الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مظاهرات أمام وزارة دفاع إسرائيل لقبول مقترح بايدن بوقف حرب غزة (فيديو)

عقب إسماعيل مسلماني، الخبير في الشئون الإسرائيلية، على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غزة وصفقة تبادل الأسرى.



أكد هيئة البث الإسرائيلية، موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل توافق على مقترح بايدن لوقف حرب غزة وإعادة المحتجزين (فيديو)



أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية تنطلق من القاعدة الأساسية وهي وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية ووقف انتهاكات المستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين في غزة، موضحًا أن الحرب في قطاع غزة بدون حل سياسي حاسم سيجعل الطرفين يعودن بجولات سياسية أكثر خطورة.

مستشار الرئيس الفلسطيني: بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم.. فيديو



أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى، يستهدف كسر العزلة على الاحتلال.

أستاذ علوم سياسية: مقترح بايدن لوقف حرب غزة هدفه كسر عزلة إسرائيل



أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مرور اليوم الأول من تطبيق قرار زيادة سعر الخبز المدعم لـ20 قرش مثل أي يوم أخر، والأمور مستقرة، وكل مواطن حصل على ما هو مقرر له بالنسبة للخبز من المخابز البلدية، مشددًا على أن هناك 30 ألف مخبز ينتجون الخبز المدعم.

رئيس شعبة المخابز: اليوم الأول لتطبيق زيادة سعر الخبز مر بشكل طبيعي



أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، عن أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

عاجل.. تزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد بالكويت



قال الإعلامي أسامة كمال، أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الأزمة في غزة لا يقدم جديد، موضحًا أن ما جاء في مقترح بايدن هو رأي إسرائيلي ويدعو إسرائيل لقبوله، مؤكدًا أن مصدر رفيع المستوى يؤكد وجود جهود مصري واجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدًا لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

أسامة كمال: قمة القاهرة للسلام دورها مهم جدًا ووضعت العالم أمام مسئوليته



أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة استيراد، 600 طن أوراك فراخ استعدادا لعيد الأضحى.

وزير التموين يكشف حقيقة استيراد 600 طن أوراك فراخ بعيد الأضحى (فيديو)